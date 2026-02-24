Женщинам раскрыли способы отпугнуть навязчивых мужчин на работе

NYP: Отпугнуть навязчивых мужчин на работе можно с помощью обручального кольца

Раскрыты способы отпугнуть навязчивых мужчин на работе. Рекомендации, появившиеся в одной из самых известных и влиятельных в мире рубрик советов, цитирует New York Post (NYP).

Одна из читательниц рубрики, которая работает в сфере общения с людьми, пожаловалась, что многие мужчины неправильно трактуют ее вежливость. «Похоже, я привлекаю для себя мерзавцев, и я не знаю, как это прекратить. Самые отъявленные из них не понимают намека на то, что я не заинтересована. Один из них — коллега, который весь день меня сексуально домогается. Пожалуйста, помогите мне перестать привлекать этих неудачников», — призвала жительница Массачусетса, США.

В свою очередь, редактор рубрики обратила внимание, что многие женщины намеренно носят обручальное кольцо, чтобы с его помощью отпугнуть нежелательных ухажеров. При этом эксперт подчеркнула, что в навязчивом поведении мужчин вины женщины нет.

Существуют правила поведения на рабочем месте, защищающие как женщин, так и мужчин, и они должны быть указаны в вашем руководстве для сотрудников. Начните документировать действия этого человека и предупредите других сотрудниц. В следующий раз, когда это повторится, сообщите ему, что его действия называются домогательствами, это недопустимо, и вы сообщите об этом своему начальнику. Если это его не остановит, доведите дело до конца, потому что это может стоить ему работы редактор рубрики «Дорогая Эбби»

