Живущий в США журналист-иноагент рассказал о низком доходе

Живущий в США журналист-иноагент Кучер заявил, что его доход ниже среднего

Известный журналист Станислав Кучер (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России и живущий в США, заявил, что у него невысокий доход. На эту тему он высказался в трансляции, запись которой доступна на YouTube.

Кучер назвал свой доход не самым большим. «Он у меня сейчас ниже среднего в штате Нью-Йорк уж точно», — добавил он.

Журналист отметил, что раньше зарабатывал больше. Он объяснил снижение дохода тем, что полностью сосредоточился на развитии своего YouTube-канала.

Ранее Кучер раскрыл заставивший его сильно удивиться случай в Америке. Он рассказал, что в 90-е годы его впечатлила большая коллекция оружия у пожилого американца.

Перед этим Кучер объяснил переезд в США. Он заявил, что эмигрировал в 2019 году, поскольку всегда хотел пожить в Америке.