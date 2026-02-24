Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:38, 24 февраля 2026Интернет и СМИ

Живущий в США журналист-иноагент рассказал о низком доходе

Живущий в США журналист-иноагент Кучер заявил, что его доход ниже среднего
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известный журналист Станислав Кучер (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России и живущий в США, заявил, что у него невысокий доход. На эту тему он высказался в трансляции, запись которой доступна на YouTube.

Кучер назвал свой доход не самым большим. «Он у меня сейчас ниже среднего в штате Нью-Йорк уж точно», — добавил он.

Журналист отметил, что раньше зарабатывал больше. Он объяснил снижение дохода тем, что полностью сосредоточился на развитии своего YouTube-канала.

Ранее Кучер раскрыл заставивший его сильно удивиться случай в Америке. Он рассказал, что в 90-е годы его впечатлила большая коллекция оружия у пожилого американца.

Перед этим Кучер объяснил переезд в США. Он заявил, что эмигрировал в 2019 году, поскольку всегда хотел пожить в Америке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Министр обороны Украины раскрыл новый план по войне с Россией

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    Названа проблема рубля

    На вокзале россиянка сломала руку из-за действия охранника

    Трамп запланировал завершить конфликт на Украине к определенной дате

    Военный сел на 14 лет после обстрела и жестокого избиения россиянки ради одной цели

    Турист принял трансгендера за женщину, стал участником драки и лишился денег

    Назван принцип выбора между новым «китайцем» и премиальной машиной с пробегом

    США нарастят производство B-21

    Живущий в США журналист-иноагент рассказал о низком доходе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok