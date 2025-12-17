Российский журналист раскрыл заставивший его «обалдеть» случай в Америке

Журналист Кучер удивился в США большой коллекции оружия у пожилого американца

Известный российский журналист Станислав Кучер (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), живущий в США, раскрыл заставивший его сильно удивиться случай в Америке. В трансляции на YouTube он рассказал, что его впечатлила большая коллекция оружия у пожилого американца.

По словам Кучера, история произошла в 90-е годы, когда он с коллегой путешествовал по США автостопом. Журналист отметил, что некая молодая пара подвезла их, после чего они остановились на ужин у их родителей. В какой-то момент пожилой мужчина предложил гостям взглянуть на коллекцию, которой он очень гордится.

«Он ведет нас в отдельную комнату, включает свет, и мы просто обалдеваем, потому что там стена, и на этой стене порядка 130 образцов разного стрелкового оружия. Там было все», — вспомнил Кучер. Журналист добавил, что они с коллегой собрали и разобрали автомат Калашникова из коллекции хозяина дома, чем сильно его удивили.

