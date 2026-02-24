Звезда «Великолепного века» признался в любви к русским сладостям

Актер Бурак Озчивит заявил, что из всех сладостей любит российские конфеты

Турецкий актер Бурак Озчивит, известны по роли в сериале «Великолепный век», рассказал о своей необычной любви в России. Об этом он сообщил в шоу Aleko in my bag.

В разговоре с интервьюером артист признался, что обожает российские сладости. Бурак заявил, что ему так часто дарят конфеты поклонники, что они всегда лежат в его сумке. "

«Я люблю шоколад, просто ообожаю. "Мишка косолапый” — мои любимые конфеты. Я часто бываю в России, мне их часто дарят. Еще нравятся конфеты, на которых изображена такая маленькая девочка в платочке. Знаменитый российский шоколад "Аленка"», — рассказал Озчивит.

В декабре 2024 года стало известно, что звезда культового сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит сыграл главную роль в российском проекте «Я к тебе надолго». Он много раз посещал Россию с визитами и участвовал в ряде проектов.