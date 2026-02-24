Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:04, 24 февраля 2026Культура

Звезда «Великолепного века» признался в любви к русским сладостям

Актер Бурак Озчивит заявил, что из всех сладостей любит российские конфеты
Андрей Шеньшаков

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Турецкий актер Бурак Озчивит, известны по роли в сериале «Великолепный век», рассказал о своей необычной любви в России. Об этом он сообщил в шоу Aleko in my bag.

В разговоре с интервьюером артист признался, что обожает российские сладости. Бурак заявил, что ему так часто дарят конфеты поклонники, что они всегда лежат в его сумке. "
«Я люблю шоколад, просто ообожаю. "Мишка косолапый” — мои любимые конфеты. Я часто бываю в России, мне их часто дарят. Еще нравятся конфеты, на которых изображена такая маленькая девочка в платочке. Знаменитый российский шоколад "Аленка"», — рассказал Озчивит.

В декабре 2024 года стало известно, что звезда культового сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит сыграл главную роль в российском проекте «Я к тебе надолго». Он много раз посещал Россию с визитами и участвовал в ряде проектов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сделал предупреждение о применении ядерного компонента

    Автомобилистам напомнили о важных изменениях с 1 марта

    Раскрыты подробности сексуальной жизни в царской России

    В Москве студентка вуза выпала из окна на восьмом этаже общежития

    Россиянам объяснили появление толстых воробьев в городах

    В МИД заявили об ответе России на планы передать Украине ядерное оружие

    Раскрыта истинная связь между частыми простудами и иммунитетом

    Коллапс российской военной машины назвали «скорее надеждой Запада»

    Россиян предупредили о резком подорожании услуг шиномонтажа

    Уехавший из России журналист-иноагент отказался считать Америку лучшей страной мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok