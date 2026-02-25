Бербок упрекнула США в незнании географии и сама опозорилась

Focus: Бербок ошибочно заявила, что Гренландия входит в ЕС

Председатель Генеральной Ассамблеи ООН, бывшая глава МИД Германии Анналена Бербок ошибочно заявила, что Гренландия входит в Европейский союз (ЕС), хотя арктический остров вышел из состава объединения в 1985 году. Об этом сообщает издание Focus.

«Она заявила, что если бы американцам не сказали, что "Гренландия также является территорией ЕС", то многие в США этого бы и не знали. Ведущая поправила ее, отметив, что Гренландия — это не территория ЕС», — написали авторы материала.

После того как ведущая поправила Бербок, она попыталась оправдаться за свою ошибку. Она сказала, что отношение Гренландии к Дании якобы все равно говорит об их принадлежности Евросоюзу и необходимости защитить их.

Ранее Бербок заявила, что делегация США хотела изменить антироссийскую резолюцию по Украине, убрав из нее пункты о необходимости «справедливого мира». По словам Бербок, до этого момента США всегда поддерживали эту резолюцию, однако в этот раз «впервые воздержались от голосования». Она заявила, что сейчас ей «нужно как-то переварить» действия американской стороны.