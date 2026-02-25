Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:53, 25 февраля 2026Мир

Бербок упрекнула США в незнании географии и сама опозорилась

Focus: Бербок ошибочно заявила, что Гренландия входит в ЕС
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Председатель Генеральной Ассамблеи ООН, бывшая глава МИД Германии Анналена Бербок ошибочно заявила, что Гренландия входит в Европейский союз (ЕС), хотя арктический остров вышел из состава объединения в 1985 году. Об этом сообщает издание Focus.

«Она заявила, что если бы американцам не сказали, что "Гренландия также является территорией ЕС", то многие в США этого бы и не знали. Ведущая поправила ее, отметив, что Гренландия — это не территория ЕС», — написали авторы материала.

После того как ведущая поправила Бербок, она попыталась оправдаться за свою ошибку. Она сказала, что отношение Гренландии к Дании якобы все равно говорит об их принадлежности Евросоюзу и необходимости защитить их.

Ранее Бербок заявила, что делегация США хотела изменить антироссийскую резолюцию по Украине, убрав из нее пункты о необходимости «справедливого мира». По словам Бербок, до этого момента США всегда поддерживали эту резолюцию, однако в этот раз «впервые воздержались от голосования». Она заявила, что сейчас ей «нужно как-то переварить» действия американской стороны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отреагировал на вскрывшиеся планы Запада вооружить Киев ядерной бомбой

    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

    В России наметилась крупная финансовая проблема

    Застройщики стали чаще затягивать со сдачей домов

    Россиянам назвали главную опасность менингита

    В Азербайджане начали проверку на соответствие стандартам НАТО

    В США описали «уничтожение» истребителя F-22

    Сбежавший из психбольницы россиянин напал на полицейских

    Григорий Лепс ответил хейтерам на критику внешности фразой «судят по своей колокольне»

    Таксист добивал ножом в шею сбитого им мужчину в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok