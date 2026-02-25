Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:00, 25 февраля 2026Из жизни

Брату короля Карла III запретили ездить верхом

Экс-принцу Эндрю запретили ездить верхом по имиджевым соображениям
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Брату короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзору запретили заниматься одним из его любимых хобби — ездить верхом на лошади. Как пишет издание The Sun, такая настоятельная рекомендация, скорее всего, была продиктована советником королевской семьи с целью избежать негативного имиджа.

Источник издания отмечает, что запрет Эндрю поступил после того, как его задержали на прошлой неделе, а поместье Сандрингем на востоке Англии, где теперь живет экс-принц, находится под пристальным вниманием журналистов.

«Считается, что это [счастливые прогулки на лошадях] выглядит плохо. Они считают, что его не стоит видеть улыбающимся и веселым верхом на лошади, как это было в Виндзоре», — добавил источник газеты.

Эндрю Маунтбеттен-Виндзора арестовали по подозрению в злоупотреблении служебным положением 19 февраля. Есть версия, что он мог раскрывать американскому финансисту-педофилу Джеффри Эпштейну государственные тайны. В данный момент Эндрю освобожден под подписку о невыезде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В СБ ООН разгорелся спор о национальности российского постпреда Небензи

    Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Видео с победившей на Олимпиаде конькобежкой в откровенном костюме вызвало споры в сети

    В России призвали ввести прогрессивную шкалу НДФЛ и налог на дивиденды

    Водителей предупредили об опасности снега для автомобиля

    Лавина из 10 тысяч голых мужчин погребла шесть человек

    Семак рассказал о сбившей его в Париже машине

    Сексологи раскрыли малоизвестную правду о сексе с глубоким проникновением

    Три страны попытались помешать планам России по «Орешнику»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok