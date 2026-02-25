Брату короля Карла III запретили ездить верхом

Экс-принцу Эндрю запретили ездить верхом по имиджевым соображениям

Брату короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзору запретили заниматься одним из его любимых хобби — ездить верхом на лошади. Как пишет издание The Sun, такая настоятельная рекомендация, скорее всего, была продиктована советником королевской семьи с целью избежать негативного имиджа.

Источник издания отмечает, что запрет Эндрю поступил после того, как его задержали на прошлой неделе, а поместье Сандрингем на востоке Англии, где теперь живет экс-принц, находится под пристальным вниманием журналистов.

«Считается, что это [счастливые прогулки на лошадях] выглядит плохо. Они считают, что его не стоит видеть улыбающимся и веселым верхом на лошади, как это было в Виндзоре», — добавил источник газеты.

Эндрю Маунтбеттен-Виндзора арестовали по подозрению в злоупотреблении служебным положением 19 февраля. Есть версия, что он мог раскрывать американскому финансисту-педофилу Джеффри Эпштейну государственные тайны. В данный момент Эндрю освобожден под подписку о невыезде.