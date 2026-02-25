Дмитриев: Разжигатели войны из ЕС хотят эскалации конфликта на Украине

Разжигатели войны из Европейского союза (ЕС) хотят продолжения и эскалации конфликта на Украине. Об этом написал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

«Разжигатели войны из ЕС хотят продолжения и эскалации конфликта», — говорится в публикации.

По словам Дмитриева, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является голосом разума и мира в Европе.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что в ЕС ведут ожесточенный спор с Венгрией после блокировки кредита Украине в размере 90 миллиардов евро и отказа поддержать 20-й пакет санкций против России. Он назвал позицию Орбана «противоречивой».