20:48, 25 февраля 2026

Дмитриев назвал бенефициаров продолжения конфликта на Украине

Дмитриев: Разжигатели войны из ЕС хотят эскалации конфликта на Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Разжигатели войны из Европейского союза (ЕС) хотят продолжения и эскалации конфликта на Украине. Об этом написал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

«Разжигатели войны из ЕС хотят продолжения и эскалации конфликта», — говорится в публикации.

По словам Дмитриева, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является голосом разума и мира в Европе.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что в ЕС ведут ожесточенный спор с Венгрией после блокировки кредита Украине в размере 90 миллиардов евро и отказа поддержать 20-й пакет санкций против России. Он назвал позицию Орбана «противоречивой».

