В МИД Германии рассказали об ожесточенном споре с Венгрией из-за Украины

Глава МИД ФРГ Вадефуль заявил об ожесточенном споре с Венгрией из-за Украины

В Европейском союзе (ЕС) ведут ожесточенный спор с Венгрией после блокировки страной кредита Украине в размере 90 миллиардов евро и отказа поддержать 20-й пакет санкций против России. Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в ходе совместной пресс-конференции с бельгийским коллегой Максимом Прево, которую вел МИД ФРГ на своем YouTube-канале.

«Мы, как и раньше, ведем ожесточенный спор с Венгрией (...) Лично я потрясен ее поведением», — отметил дипломат.

Вадефуль добавил, что считает позицию венгерского премьер-министра Виктора Орбана противоречивой.

Ранее председатель Европейского совета (ЕС) Антониу Кошта пригрозил Орбану последствиями из-за блокировки Будапештом кредита ЕС на сумму 90 миллиардов евро Украине.

В свою очередь, глава венгерского правительства ответил, что не может поддержать какое-либо благоприятное решение для Украины до тех пор, пока Киев не перестанет ограничивать поставки российской нефти через нефтепровод «Дружба». Орбан подчеркнул, что не может делать вид, будто ничего не произошло, и поддерживать инициативу, которую он лично не одобряет.