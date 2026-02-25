Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:30, 25 февраля 2026Мир

В МИД Германии рассказали об ожесточенном споре с Венгрией из-за Украины

Глава МИД ФРГ Вадефуль заявил об ожесточенном споре с Венгрией из-за Украины
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Thomas Peter / Reuters

В Европейском союзе (ЕС) ведут ожесточенный спор с Венгрией после блокировки страной кредита Украине в размере 90 миллиардов евро и отказа поддержать 20-й пакет санкций против России. Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в ходе совместной пресс-конференции с бельгийским коллегой Максимом Прево, которую вел МИД ФРГ на своем YouTube-канале.

«Мы, как и раньше, ведем ожесточенный спор с Венгрией (...) Лично я потрясен ее поведением», — отметил дипломат.

Вадефуль добавил, что считает позицию венгерского премьер-министра Виктора Орбана противоречивой.

Ранее председатель Европейского совета (ЕС) Антониу Кошта пригрозил Орбану последствиями из-за блокировки Будапештом кредита ЕС на сумму 90 миллиардов евро Украине.

В свою очередь, глава венгерского правительства ответил, что не может поддержать какое-либо благоприятное решение для Украины до тех пор, пока Киев не перестанет ограничивать поставки российской нефти через нефтепровод «Дружба». Орбан подчеркнул, что не может делать вид, будто ничего не произошло, и поддерживать инициативу, которую он лично не одобряет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил, что ремонт «Дружбы» не будет быстрым. Из-за нефтепровода Венгрия блокирует кредит ЕС для Украины

    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

    В России наметилась крупная финансовая проблема

    Росгвардейцы в Москве спасли ребенка из сугроба

    Артемий Лебедев назвал американцев братским народом из-за одного факта на Олимпиаде

    Ставшей на Олимпиаде 10-й бывшей российской фигуристке подарили квартиру в Казахстане

    На Украине призвали готовиться к «войне вдолгую»

    Европу призвали «говорить на языке силы»

    Раскрыта судьба идеи использования активов России для Украины

    Власти России начали реагировать на падение нефтегазовых доходов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok