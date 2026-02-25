Реклама

Мир
18:05, 25 февраля 2026Мир

Европу призвали «говорить на языке силы»

Премьер Нидерландов Йеттен: Европе нужно научиться говорить на языке силы
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Странам Европы нужно научиться «говорить на языке силы». Об этом заявил новый премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, его слова передает ТАСС.

«Европа учится говорить на языке силы, и это крайне необходимо. Мы считаем, что сильная Европа и сильные Нидерланды должны идти рука об руку», — сказал он.

По словам Йеттена, мировая политика за короткий срок стала «политикой силы», а старые альянсы стали менее прочны. Европа не может это игнорировать, подчеркнул он.

Ранее глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард покинула зал во время речи главы Минфина США Говарда Лютника в Давосе из-за его «откровенно антиевропейской риторики».

