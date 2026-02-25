Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:06, 25 февраля 2026Бывший СССР

На Украине призвали готовиться к «войне вдолгую»

Журналистка Кириенко: Украина должна подготовиться к войне вдолгую
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yevhen Titov / AP

Украина должна подготовиться к «войне вдолгую». С таким заявлением выступила журналист телеканала ТСН Юлия Кириенко на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Она сравнила ситуацию в зоне специальной военной операции (СВО) с положением на фронте во время войны во Вьетнаме в 1950-1970 года. «Вьетнамизация фронта. И к войне вдолгую — подготовиться!» — написала Кириенко.

Журналистка также заявила, что боевые действия продолжаются без признаков завершения.

Ранее социолог и политолог Евгений Копатько в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что и Россия, и Украина понимают риски затяжного противостояния. По его словам, оно несет за собой серьезные издержки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности крушения истребителя в Казахстане

    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

    В России наметилась крупная финансовая проблема

    В России представили новую шипованную шину для кроссоверов и легковых машин

    В России вспомнили о намерении ВСУ молниеносно захватить Донбасс

    Гондурас отказался играть с Россией

    Археологи нашли средневековое кольцо с необычным голубым камнем

    В сети обсудили внешний вид Мелании Трамп во время выступления в Конгрессе

    Принцип работы нового ударного «КУБа» объяснили

    Приехавших на место преступления полицейских расстреляли в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok