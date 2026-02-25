Журналистка Кириенко: Украина должна подготовиться к войне вдолгую

Украина должна подготовиться к «войне вдолгую». С таким заявлением выступила журналист телеканала ТСН Юлия Кириенко на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Она сравнила ситуацию в зоне специальной военной операции (СВО) с положением на фронте во время войны во Вьетнаме в 1950-1970 года. «Вьетнамизация фронта. И к войне вдолгую — подготовиться!» — написала Кириенко.

Журналистка также заявила, что боевые действия продолжаются без признаков завершения.

Ранее социолог и политолог Евгений Копатько в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что и Россия, и Украина понимают риски затяжного противостояния. По его словам, оно несет за собой серьезные издержки.