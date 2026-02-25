Глава IIHF понадеялся на выступление сборной России по хоккею на Олимпиаде-2030

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф выразил надежду, что сборная России сможет сыграть на зимних Олимпийских играх 2030 года. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, до следующих Игр еще много времени. «И я надеюсь, что до этого все изменится в лучшую сторону», — отметил функционер.

Ранее министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев назвал негодяем Тардифа. «Почему? Потому что место России на Олимпиаде получила Франция», — добавил он.

IIHF отстранила сборные России от участия во всех соревнованиях под своей эгидой весной 2022 года. Мужская и женская национальные команды не принимали участия в Олимпиаде-2026, на которую впервые за 12 лет приехали игроки Национальной хоккейной лиги.