Гости российского горнолыжного курорта массово отравились

Shot: Туристы пожаловались на рвоту и боли в животе во время отдыха в Домбае

Гости горнолыжного курорта в России пожаловались на массовое отравление во время отдыха. Об этом сообщает Shot.

Путешественники из Москвы пожаловались на тошноту, рвоту и боли в животе через два дня после приезда в Домбай. На данный момент россиянка по имени Юлия и ее спутник лечатся в номере гостиницы самостоятельно. Женщина добивается от организаторов турбазы возращения средств за испорченный отдых.

Другая москвичка — Валерия, предположила, что на курорте в Карачаево-Черкесии произошла вспышка ротавируса. По мнению туристов, многие отдыхающие жалуются на симптомы заболевания, но лечатся самостоятельно на дому.

Ранее два десятка туристов отравились в Архызе. Гости рассказали, что людям становится плохо на первый-второй день приезда.