Россия
10:36, 25 февраля 2026Россия

На россиян без причин напали неизвестные и жестоко избили

Анна Щербакова
На двух жителей Новосибирска без причин напали четверо неизвестных и жестоко избили. Происшествие с россиянами попало на видео, ролик опубликовал портал Ngs.ru.

На представленных кадрах видно, как горожане пытаются спастись от преследователей. Те настигают их, валят на снег и начинают наносить удары ногами. Затем четверо скрываются.

Пострадавшие отметили, что в полицию пока не обращались. В новосибирском управлении МВД России при этом уточнили, что данная информация зарегистрирована. По факту инцидента начали проводить проверку.

До этого стало известно, что в поселке Солнечный в Красноярском крае мужчина разнес такси и избил сидящего в салоне пассажира. Выяснилось, что во дворе таксист не сумел разъехаться с машиной, за рулем которой была женщина. Разбираться за нее вышел из автомобиля агрессивный гражданин.

