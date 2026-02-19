Реклама

10:37, 19 февраля 2026Россия

Россиянин разнес такси, избил сидящего в салоне пассажира и попал на видео

В поселке Солнечный мужчина разнес такси и избил сидящего в салоне пассажира
Майя Назарова

В поселке Солнечный в Красноярском крае мужчина разнес такси и избил сидящего в салоне пассажира. Действия россиянина попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Kras Mash.

На представленных кадрах видно, как мужчина кричит и разбивает стекла в автомобиле. Затем он набрасывается на сидящего в такси и пытается вытащить его на улицу.

Как утверждает Kras Mash, во дворе таксист не сумел разъехаться с машиной, за рулем которой была женщина. Разбираться за нее вышел и вышел агрессивный гражданин.

Пострадавшие обратились в полицию. Хулигана начали искать.

До этого сообщалось, что во Владивостоке таксист сбил двух знакомых мужчин и уехал с места происшествия. В отношении россиянина возбудили уголовное дело.

