Из жизни
02:42, 25 февраля 2026Из жизни

Король Норвегии госпитализирован

89-летний король Норвегии Харальд V попал в больницу на Тенерифе из-за инфекции
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: NTB / Reuters

Короля Норвегии Харальда V госпитализировали, пока он был в отпуске на испанском острове Тенерифе. Такие данные приводит NRK со ссылкой на заявление королевского дворца.

Согласно заявлению, у 89-летнего монарха диагностировали инфекцию, а также обезвожвание, однако его состояние оценивают как хорошее. В больницу на Тенерифе уже вылетел личный врач короля. Королевский дворец пообещал провести оценку ситуации и опубликовать новые данные о состоянии Харальда V 25 февраля.

«Я желаю нашему королю скорейшего выздоровления и надеюсь, что он скоро поправится», — сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

    Король Норвегии госпитализирован

