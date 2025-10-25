Мир
11:48, 25 октября 2025Мир

В Таиланде умерла любимица-королева

В Таиланде в 93 года скончалась королева-мать Сирикит, объявлен годовой траур
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sukree Sukplang / Reuters

В Таиланде умерла королева-мать Сирикит в возрасте 93 лет после продолжительной болезни, сообщает королевский двор. Заявление опубликовал Bangkok Post.

Она ушла в иной мир в пятницу, 24 октября, в больнице Бангкока, где проходила лечение от инфекции крови. В последние годы Сирикит — мать нынешнего короля Таиланда Махи Вачиралонгкорнана — редко появлялась на публике из-за проблем со здоровьем, пишет CNN.

В Таиланде объявлены похороны с высочайшими королевскими почестями и годовой траур.

Сирикит была любимицей тайцев, ее портреты встречаются в домах, офисах и общественных местах по всей стране, день рождения королевы отмечался как День матери.

Она посвятила себя решению проблем с сельской бедностью, сохранением традиций и защитой окружающей среды. При этом ее считали воплощением азиатского изящества и элегантности. Vanity Fair назвал Сирикит «азиатской Джеки Кеннеди», а Paris Match — самой красивой королевой всех времен, отмечает «РГ».

Она из богатой аристократической семьи Бангкока, в 1950 году вышла замуж за короля Пхумипона Адульядета, у них родились четверо детей — три дочери и сын.

Ранее сообщалось о смерти американской актрисы Дайан Китон.

