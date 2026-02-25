Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:38, 25 февраля 2026Россия

Минздрав предложил изменить порядок оказания медпомощи детям в России

Минздрав: Нововведения оказания помощи детям коснутся структуры медорганизаций
Майя Назарова

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Порядок оказания медицинской помощи детям в России предложили изменить. Нововведения прежде всего коснутся структуры медицинских организаций, оказывающих детям первичную помощь. Проект приказа ведомства размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Из документа следует, что возможны разделения на три группы медицинских организаций, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь детям по профилю «педиатрия».

Кроме того, было предложено включить в состав первой группы детские поликлиники и детские поликлинические отделения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь детям. Во вторую группу войдут детские поликлиники, которые являются самостоятельными медицинскими организациями. Сюда же будут относиться детские поликлинические отделения, находящиеся в составе городских поликлиник, детских больниц и центральных районных больниц, исполняющих функции межрайонных центров.

А в третью группу включат консультативно-диагностические центры для детей и детские поликлиники в составе республиканских, краевых, областных, окружных, городских больниц.

Ранее стало известно, что в Госдуме предложили расширить медобследование россиянок после родов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нас всю ночь бомбили». ВСУ атаковали химзавод в российском регионе. Очевидцы сравнили взрывную волну с землетрясением

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    В России установлен тревожный рекорд

    Иглесиас обвинил вице-премьера Испании в клевете и потребовал компенсацию

    Российский рэпер заплатит за разжигание ненависти к полицейским

    Москву завалило снегом

    Названа стоимость нового кроссовера Jaecoo в России

    Дорогостоящее лечение в российской больнице оказалось фейком

    Белла Хадид рассказала о трудностях с работой во время борьбы с тяжелой болезнью

    В Японии произошло мощное землетрясение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok