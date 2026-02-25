Минздрав предложил изменить порядок оказания медпомощи детям в России

Минздрав: Нововведения оказания помощи детям коснутся структуры медорганизаций

Порядок оказания медицинской помощи детям в России предложили изменить. Нововведения прежде всего коснутся структуры медицинских организаций, оказывающих детям первичную помощь. Проект приказа ведомства размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Из документа следует, что возможны разделения на три группы медицинских организаций, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь детям по профилю «педиатрия».

Кроме того, было предложено включить в состав первой группы детские поликлиники и детские поликлинические отделения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь детям. Во вторую группу войдут детские поликлиники, которые являются самостоятельными медицинскими организациями. Сюда же будут относиться детские поликлинические отделения, находящиеся в составе городских поликлиник, детских больниц и центральных районных больниц, исполняющих функции межрайонных центров.

А в третью группу включат консультативно-диагностические центры для детей и детские поликлиники в составе республиканских, краевых, областных, окружных, городских больниц.

Ранее стало известно, что в Госдуме предложили расширить медобследование россиянок после родов.