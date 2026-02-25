Мишустин анонсировал единые правила отображения цен на маркетплейсах

Мишустин: Для маркетплейсов появятся единые правила отображения цен

В России введут единые правила отображения цен на маркетплейсах, независимо от средств платежа. Изменения анонсировал премьер-министр России Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

«Что из важного содержится в этом подходе, в новом законе — это (...) введение единых правил по отображению цены, которые не зависят от средства платежа. Людей это волнует, люди беспокоятся, что какие-то движения просто не дадут возможности купить недорого товар», — сказал Мишустин.

Ранее Мишустин рассказал, что 24 февраля у президента России Владимира Путина прошло совещание с участием членов правительства и руководства Центробанка на тему поиска новых способов финансирования дефицита бюджета на фоне падения нефтегазовых доходов.