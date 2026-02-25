Модельер предложил российским военным аппараты для улучшения сна

Суд приговорил модельера Закирова и экс-сотрудницу МО РФ Леонтьеву в 6 годам

Басманный суд Москвы вынес приговор модельеру Ферутдину Закирову и бывшей сотруднице Минобороны России Ларисе Леонтьевой за преступный сговор при поставках некачественной медтехники военным госпиталям в разгар пандемии. Об этом сообщает РИА Новости.

Подсудимые признаны виновными в мошенничестве. Им назначено наказание в виде шести лет лишения свободы со штрафом 700 тысяч рублей в доход государства.

Из материалов уголовного дела следует, что во время распространения коронавирусной инфекции весной 2020 года глава Минобороны Сергей Шойгу дал поручение закупить медоборудование для 16 госпиталей. Однако из-за ажиотажа возникли трудности с поставками аппаратов ИВЛ из Европы и США. Закиров предложил Леонтьевой, занимавшей на тот момент должность замглавы Главного военного строительного управления №4, помочь с решением проблемы и договориться с партнерами из Китая. При его содействии российские военные закупили 350 аппаратов ИВЛ за 400 миллионов рублей.

Однако оказалось, что вместо медоборудования, необходимого для борьбы с COVID-19, были поставлены аппараты для улучшения качества сна, причем по завышенной цене. По материалам ФСБ было возбуждено уголовное дело. Леонтьеву и Закирова арестовали. Они своей вины не признают.

Третий фигурант дела — экс-глава «Управления имуществом спецпроектов» Минобороны Андрей Тулупов уже осужден на восемь лет за злоупотребление полномочиями и получение взяток.