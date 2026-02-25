Москвичам назвали срок прекращения снегопада

Синоптик Макарова: Снегопад в Московском регионе закончится вечером 25 февраля

Снегопад в Московском регионе, который начался во вторник, 24 февраля, закончится вечером в среду. Срок прекращения осадков назвала жителям столицы и области ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, ее слова передает ТАСС.

«Снегопад задержался, но снег идет, по сантиметрам у нас во вторник был местами сильный снег. Еще умеренный снег в ночь на среду. Закончится в среду вечером», — рассказала синоптик.

По итогам 24 февраля снежный покров вырос на 10 сантиметров, а в ночь на 25 февраля он увеличился еще на 5 сантиметров. Днем в среду снегопад начнет ослабевать — за день сугробы станут больше всего на 2 сантиметра, спрогнозировала Макарова.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пообещал сильные дожди и снегопады регионам Дальнего Востока и юга России. Мощные осадки обрушатся на эти части страны с 25 февраля.