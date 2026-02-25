Мужчина отправился на пляж, сорвался с «Дьявольского обрыва» и не выжил

Мужчина сорвался с 76-метровой скалы на пляже Грей-Уэйл-Коув в США и не выжил

Отдыхающий на побережье в США мужчина сорвался с «Дьявольского обрыва» и не выжил. Об этом сообщило издание The New York Post.

24 февраля путешественник гулял по государственному пляжу Грей-Уэйл-Коув в Калифорнии. По словам очевидцев, когда он находился на 76-метровой скале, то почувствовал себя плохо и рухнул вниз.

Уточняется, что почва на отвесной скале могла осыпаться. На данный момент полицейские и судмедэксперты устанавливают причину смерти туриста.

Ранее опытная туристка отправилась в поход с собакой и замерзла насмерть — она шесть часов ждала спасателей. 21-летняя путешественница сорвалась со скалы на горе Марси.