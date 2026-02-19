Реклама

Опытная туристка отправилась в поход с собакой и замерзла насмерть на горе в США

Туристка шесть часов ждала спасения и замерзла насмерть на горе Марси в США
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Brianna Mohr

Опытная туристка шесть часов ждала спасения в Адирондакских горах США и замерзла насмерть. Об этом сообщило издание The New York Post.

21-летняя Брианна Мор из Нью-Джерси отправилась с собакой в поход на самую высокую вершину штата Нью-Йорк — гору Марси. Во время восхождения молодая женщина соскользнула со склона, не смогла самостоятельно выбраться и обратилась в службу спасения.

Спасатели выдвинулись на поиски путешественницы и ее питомца. Они осматривали территорию на снегоходах и с вертолета, но из-за низкой облачности не смогли заметить пострадавшую. Мор обнаружили лишь в девять часов вечера, к тому времени девушка перестала подавать признаки жизни из-за сильного переохлаждения.

В день трагедии температура на горном массиве колебалась от минус 8 до минус 20 градусов. Пес хозяйки до конца оставался с ней. Сотрудники экстренных служб обнаружили его невредимым рядом с телом туристки.

Ранее 12-летний мальчик отправился в горы с отцом и замерз насмерть. 49-летний мужчина сорвался вместе с сыном с пика на горе Мунро в Шотландии.

