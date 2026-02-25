Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:47, 25 февраля 2026Из жизни

Мужчина угодил в могилу и выжил

В Испании сотрудник кладбища провалился в трехметровую могилу
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: Jam Press / Need To Know

Сотрудник кладбища в Испании угодил в трехметровую могилу. Об этом сообщает Need To Know.

Инцидент произошел в городе Торревьехо. Мужчина чистил надгробие, когда оступился и упал. По данным местных служб, мужчина выжил, но получил серьезную травму спины и не смог самостоятельно выбраться из глубокой ямы. На место происшествия прибыли пожарные, полиция и медики.

Спасатели не стали эвакуировать все кладбище, а лишь оцепили опасный участок, после чего спустили в яму лестницу и с помощью надувных носилок подняли пострадавшего на поверхность. Мужчину госпитализировали.

Материалы по теме:
Улика из океана Акула из океанариума выплюнула руку на глазах у зрителей. Это стало началом череды арестов и убийств
Улика из океанаАкула из океанариума выплюнула руку на глазах у зрителей. Это стало началом череды арестов и убийств
5 марта 2020
Кокаиновое наследие Бегемоты главного наркобарона мира Эскобара захватили Колумбию. Никто не знает, как их остановить
Кокаиновое наследиеБегемоты главного наркобарона мира Эскобара захватили Колумбию. Никто не знает, как их остановить
29 января 2021

Ранее сообщалось, что власти американского города Саутфилд согласились выплатить 3,25 миллиона долларов (255 миллионов рублей) семье девушки, которую ошибочно отправили в морг. Она очнулась в мешке для тел.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Число жертв удара ВСУ по химзаводу в российском городе выросло

    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

    В России наметилась крупная финансовая проблема

    Мужчина отправился на пляж, сорвался с «Дьявольского обрыва» и не выжил

    Россиянам предложили скидки до 2,7 миллиона рублей на покупку новых машин

    Соседи рассказали о семье пропавшей в Смоленске девочки

    В Минске заявили о попытке втянуть Белоруссию в конфликт с Россией

    Названа любимая ипотека россиян

    Во Франции уличили фон дер Ляйен в тирании

    В России подешевел самый дорогой смартфон Samsung

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok