Мужчина угодил в могилу и выжил

В Испании сотрудник кладбища провалился в трехметровую могилу

Сотрудник кладбища в Испании угодил в трехметровую могилу. Об этом сообщает Need To Know.

Инцидент произошел в городе Торревьехо. Мужчина чистил надгробие, когда оступился и упал. По данным местных служб, мужчина выжил, но получил серьезную травму спины и не смог самостоятельно выбраться из глубокой ямы. На место происшествия прибыли пожарные, полиция и медики.

Спасатели не стали эвакуировать все кладбище, а лишь оцепили опасный участок, после чего спустили в яму лестницу и с помощью надувных носилок подняли пострадавшего на поверхность. Мужчину госпитализировали.

