09:24, 25 февраля 2026

На РОС допустили отправку мышей

ИМБП РАН: На перспективную Российскую орбитальную станцию могут отправить мышей
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Aleksandr Pobeda / Shutterstock / Fotodom

На перспективную Российскую орбитальную станцию (РОС) могут отправить мышей, допустили в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН). Об этом сообщает ТАСС.

«На сегодняшний день нет запланированных экспериментов с животными на борту РОС. Однако можно предположить, что в дальнейшем эксперименты с мышами могут быть запланированы», — заявили в организации.

Там добавили, что в примерно в 2030 году мыши могут отправиться в космос на спутнике «Бион-М» № 3.

В декабре глава РАН Геннадий Красников заявил, что результаты эксперимента с российским биологическим спутником «Бион-М» № 2 стали существенным вкладом в мировую науку.

Спускаемый аппарат российского спутника «Бион-М» №2 с мышами приземлился в Оренбуржье в сентябре.

