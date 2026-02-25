Реклама

08:06, 25 февраля 2026

На Западе заявили о потере Украиной независимости из-за Зеленского

Аналитик Меркурис: При президентстве Зеленского Украина утратила независимость
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что при президентстве Владимира Зеленского Украина трагически утратила свою независимость. Об этом он сообщил в интервью Дэниелу Дэвису, опубликованном на YouTube.

Так он отреагировал на заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева об украинском лидере. По его словам, с точки зрения российской стороны, долгосрочный мир невозможен, пока Зеленский остается главой Украины.

«Медведев вчера предупредил Зеленского: "Смотри, это тебе ничем хорошим не кончится. Если ты попытаешься остаться и держаться в Киеве, то за тобой придут. Либо мы придем за тобой, как за Гитлером, либо твои же люди придут за тобой, как за Муссолини". Так что Медведев говорит о том, что пока Зеленский находится у власти, независимость самой Украины находится под вопросом"», — подчеркнул Меркурис.

По словам аналитика, основная проблема заключается в непонимании главы Украины, что его действия губительны для судьбы страны.

Ранее Зеленский заявил, что Россия по ошибке рассчитывает на появление пророссийского лидера на Украине в случае возможных политических изменений. Однако, по его мнению, Москва не учитывает реальные настроения внутри украинского государства и общества, не понимает, какие ценности поддерживает на сегодняшний день страна.

