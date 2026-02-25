Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:58, 25 февраля 2026Экономика

Назван возможный критерий процентной ставки семейной ипотеки

Премьер Мишустин: Критерием ставки по семейной ипотеке может стать число детей
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Критерием ставки по семейной ипотеке может стать число детей. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Telegram-канале.

Такой тезис премьер обозначил, выступая с отчетом в Госдуме. Он заявил, что в настоящее время правительство вместе с комиссией Госсовета прорабатывают различные варианты по модернизации условий программы.

Семейная ипотека с 2018 года стала самой востребованной ипотечной льготой у россиян, ею воспользовались 1 миллион 850 тысяч семей.

При этом бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский заявил, что в России развилась настоящая зависимость в отношении ипотечных кредитов. Число заемщиков в стране достигло 11 миллионов, а объем ипотечного портфеля — 23,15 триллиона рублей. Ипотека для них превратилась в долгосрочное финансовое обязательство.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отреагировал на вскрывшиеся планы Запада вооружить Киев ядерной бомбой

    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

    В России наметилась крупная финансовая проблема

    Гоблин счел омерзительными статьи про Галкина

    Украинский скелетонист призвал к отставке главу Международного олимпийского комитета

    ВСУ испугались достижений России в области беспилотников

    Застройщики стали чаще затягивать со сдачей домов

    Россиянам назвали главную опасность менингита

    В Азербайджане начали проверку на соответствие стандартам НАТО

    В США описали «уничтожение» истребителя F-22

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok