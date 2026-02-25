Назван возможный критерий процентной ставки семейной ипотеки

Премьер Мишустин: Критерием ставки по семейной ипотеке может стать число детей

Критерием ставки по семейной ипотеке может стать число детей. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Telegram-канале.

Такой тезис премьер обозначил, выступая с отчетом в Госдуме. Он заявил, что в настоящее время правительство вместе с комиссией Госсовета прорабатывают различные варианты по модернизации условий программы.

Семейная ипотека с 2018 года стала самой востребованной ипотечной льготой у россиян, ею воспользовались 1 миллион 850 тысяч семей.

При этом бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский заявил, что в России развилась настоящая зависимость в отношении ипотечных кредитов. Число заемщиков в стране достигло 11 миллионов, а объем ипотечного портфеля — 23,15 триллиона рублей. Ипотека для них превратилась в долгосрочное финансовое обязательство.