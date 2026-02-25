Названа любимая ипотека россиян

Мишустин: Семейная ипотека стала самой востребованной в России

Семейная ипотека стала самой популярной льготной программой в России. Об этом рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

«Семейная ипотека работает с 2018 года и на сегодня стала самой востребованной у нашего населения в 2025 году», — отметил Мишустин. По его словам, с начала работы программой успели воспользоваться 1,85 миллиона российских семей. Доля семейной ипотеки во всех льготных программах составила 90 процентов.

Ранее россиянам посоветовали оформлять ипотеку на двоих. Депутат Каплан Панеш отметил, что таким образом выше вероятность получить одобрение.