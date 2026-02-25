Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:58, 25 февраля 2026Экономика

Названа любимая ипотека россиян

Мишустин: Семейная ипотека стала самой востребованной в России
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Миридонов / РИА Новости

Семейная ипотека стала самой популярной льготной программой в России. Об этом рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

«Семейная ипотека работает с 2018 года и на сегодня стала самой востребованной у нашего населения в 2025 году», — отметил Мишустин. По его словам, с начала работы программой успели воспользоваться 1,85 миллиона российских семей. Доля семейной ипотеки во всех льготных программах составила 90 процентов.

Ранее россиянам посоветовали оформлять ипотеку на двоих. Депутат Каплан Панеш отметил, что таким образом выше вероятность получить одобрение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Число жертв удара ВСУ по химзаводу в российском городе выросло

    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

    В России наметилась крупная финансовая проблема

    Россиянам предложили скидки до 2,7 миллиона рублей на покупку новых машин

    Соседи рассказали о семье пропавшей в Смоленске девочки

    В Минске заявили о попытке втянуть Белоруссию в конфликт с Россией

    Названа любимая ипотека россиян

    Во Франции уличили фон дер Ляйен в тирании

    В России подешевел самый дорогой смартфон Samsung

    На Украине задержали командующего ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok