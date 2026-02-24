Россиян призвали брать ипотеку на двоих

Депутат Панеш: Оформляя ипотеку на двоих, можно рассчитывать на выгодные условия

Оформляя ипотеку на обоих супругов, у заявителей больше шансов получить одобрение. О преимуществах и рисках такого решения изданию RT рассказал депутат Госдумы, зампредседателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

При совместном обращении банк оценивает совокупный доход семьи, благодаря чему заявители могут нередко рассчитывать на кредит побольше и более выгодные условия. Однако к решению о совместной ипотеке необходимо подходить осмотрительно, особенно если доходы супругов сильно отличаются, например, в отношении 70 к 30. Если долг будет выплачиваться по тому же принципу, это необходимо закрепить не только в документах о праве собственности, но и в договоре с банком.

Лучше всего будущим супругам, как считает Панеш, включить это условие в брачный договор, точно указав, кто и в каком размере вносит ежемесячные платежи и на какую долю от квартиры сможет претендовать при разводе. Если соответствующего соглашения нет, а ипотека оформлена в браке, то долг по кредиту, как и жилплощадь, будет считаться совместно нажитым имуществом и делиться пополам вне зависимости от доходов каждого заемщика. Если подобное соглашение отсутствует, даже при раздельном владении банк может потребовать от обоих заемщиков полностью погасить ипотечный долг — непропорционально доходам или долям в квартире. Кроме того, как напомнил депутат, ипотечное жилье при разводе можно не делить, а выплатить одному из супругов компенсацию, равноценную его доле в квартире. Правда, такое решение должно быть обязательно согласовано с банком.

Если один из заемщиков захочет выйти из ипотеки, придется вновь обращаться в банк. Решение одобрят, если у оставшегося заемщика будет небольшой доход или найдется новый созаемщик взамен выбывающего. Если гасить ипотеку становится не по силам, можно договориться о реструктуризации долга или ипотечных каникулах. В крайнем случае банк продаст залоговую квартиру, однако в связи с тем, что продажа будет осуществляться по заниженной цене, заемщик все равно может остаться перед банком в долгах.

Отказать в ипотеке при совместном обращении могут при недостаточном совокупном доходе или первоначальном взносе, либо если у одного из супругов плохая кредитная история и нет стабильного заработка. Кроме того, отказ может быть мотивирован высокой долговой нагрузкой заемщиков.

Ранее сообщалось о росте просрочек по ипотеке в России. По данным «Скоринг Бюро», просроченная задолженность россиян по жилищным кредитам достигла 265,6 миллиарда рублей, прибавив за год 76,6 процента.