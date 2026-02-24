Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:32, 24 февраля 2026Экономика

Россиян призвали брать ипотеку на двоих

Депутат Панеш: Оформляя ипотеку на двоих, можно рассчитывать на выгодные условия
Виктория Клабукова

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Оформляя ипотеку на обоих супругов, у заявителей больше шансов получить одобрение. О преимуществах и рисках такого решения изданию RT рассказал депутат Госдумы, зампредседателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

При совместном обращении банк оценивает совокупный доход семьи, благодаря чему заявители могут нередко рассчитывать на кредит побольше и более выгодные условия. Однако к решению о совместной ипотеке необходимо подходить осмотрительно, особенно если доходы супругов сильно отличаются, например, в отношении 70 к 30. Если долг будет выплачиваться по тому же принципу, это необходимо закрепить не только в документах о праве собственности, но и в договоре с банком.

Лучше всего будущим супругам, как считает Панеш, включить это условие в брачный договор, точно указав, кто и в каком размере вносит ежемесячные платежи и на какую долю от квартиры сможет претендовать при разводе. Если соответствующего соглашения нет, а ипотека оформлена в браке, то долг по кредиту, как и жилплощадь, будет считаться совместно нажитым имуществом и делиться пополам вне зависимости от доходов каждого заемщика. Если подобное соглашение отсутствует, даже при раздельном владении банк может потребовать от обоих заемщиков полностью погасить ипотечный долг — непропорционально доходам или долям в квартире. Кроме того, как напомнил депутат, ипотечное жилье при разводе можно не делить, а выплатить одному из супругов компенсацию, равноценную его доле в квартире. Правда, такое решение должно быть обязательно согласовано с банком.

Материалы по теме:
Золото партии Квартиры в хрущевках стремительно дорожают. Есть ли смысл их покупать?
Золото партииКвартиры в хрущевках стремительно дорожают. Есть ли смысл их покупать?
11 декабря 2018
Вредные советы Как взять ипотеку, не платить и сохранить квартиру
Вредные советыКак взять ипотеку, не платить и сохранить квартиру
13 ноября 2018
«У нас все при квартирах, а рожи злые» Москвич не живет в одном месте дольше трех месяцев. И он счастлив
«У нас все при квартирах, а рожи злые»Москвич не живет в одном месте дольше трех месяцев. И он счастлив
17 декабря 2018

Если один из заемщиков захочет выйти из ипотеки, придется вновь обращаться в банк. Решение одобрят, если у оставшегося заемщика будет небольшой доход или найдется новый созаемщик взамен выбывающего. Если гасить ипотеку становится не по силам, можно договориться о реструктуризации долга или ипотечных каникулах. В крайнем случае банк продаст залоговую квартиру, однако в связи с тем, что продажа будет осуществляться по заниженной цене, заемщик все равно может остаться перед банком в долгах.

Отказать в ипотеке при совместном обращении могут при недостаточном совокупном доходе или первоначальном взносе, либо если у одного из супругов плохая кредитная история и нет стабильного заработка. Кроме того, отказ может быть мотивирован высокой долговой нагрузкой заемщиков.

Ранее сообщалось о росте просрочек по ипотеке в России. По данным «Скоринг Бюро», просроченная задолженность россиян по жилищным кредитам достигла 265,6 миллиарда рублей, прибавив за год 76,6 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна причина нападения подрывника на сотрудников ДПС в Москве

    Экономика России оказалась под угрозой из-за одного фактора

    Раскрыты подробности сексуальной жизни в царской России

    Боец в зоне СВО рассказал о самом трудном эпизоде в освобождении Курской области

    Все граждане соседней с Россией страны получат долю с продажи энергоресурса в Китай

    Москвичам рассказали о погоде в первый день весны

    Россиян призвали брать ипотеку на двоих

    Оценены шансы сборной России по хоккею выиграть золото Олимпиады-2030

    Зеленский высказался о своем переизбрании

    Медведев допустил ядерный удар по странам-поставщикам «грязной бомбы» для Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok