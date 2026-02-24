Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:27, 24 февраля 2026Экономика

В России объяснили рост просрочек по ипотеке

Риелтор Сырцов: Просрочка по ипотеке растет из-за высоких ставок
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Просроченные долги россиян по ипотеке растут высокими темпами из-за заградительных ставок, заявил «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Так он прокомментировал данные «Скоринг Бюро», согласно которым просроченная задолженность россиян по ипотеке в 2025 году достигла 265,6 миллиарда рублей (плюс 76,6 процента за год).

Специалист объяснил, что многие банки несвоевременно отреагировали на растущую ключевую ставку в 2023 году, не ожидая, что период заградительных условий по кредитам окажется столь длительным. В результате наблюдалось массовое одобрение заявок потенциально рискованным заемщикам.

Материалы по теме:
В России захотели вернуть доходные дома. Как этот забытый вид жилья до неузнаваемости изменил облик главных городов страны?
В России захотели вернуть доходные дома.Как этот забытый вид жилья до неузнаваемости изменил облик главных городов страны?
6 июля 2025
Россияне идут к гадалкам и астрологам при покупке жилья. Помогают ли растущая Луна и ретроградный Меркурий сэкономить миллионы?
Россияне идут к гадалкам и астрологам при покупке жилья.Помогают ли растущая Луна и ретроградный Меркурий сэкономить миллионы?
13 апреля 2025

При этом он добавил, что среди просрочек ипотечников по-прежнему преобладают незначительные (10-15 дней) и ситуационные (до 30 дней). Выросло и количество долгосрочных просрочек (до трех месяцев), что является «тревожным сигналом, но не критичным явлением», поскольку клиентов с просрочками свыше трех месяцев по-прежнему сравнительно немного. Среди них большинство не относятся к категории злостных неплательщиков и пытаются совместно с банками найти компромиссные выходы из сложных ситуаций, выплачивают долг хотя бы частично.

Соответственно, ситуация непростая, но вполне контролируемая, подытожил Сырцов. По его словам, это очевидно в том числе на основе статистики закрытия банков: в 2015 году ЦБ отозвал или аннулировал лицензии у 109 кредитных организаций, а в 2025 году — всего у 4. Несмотря на текущие трудности, ситуация в финансовой отрасли гораздо стабильнее, чем еще 10 лет назад, констатировал риелтор.

Банки начали сокращать количество одобренных заявок. За прошедший год менее половины потенциальных клиентов получили возможность взять жилищный кредит. Более строгими стали и требования банков.

Ранее россиянам посоветовали выяснять точные сроки передачи ключей при покупке жилья на первичном рынке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты последние подробности подрыва машины ГАИ в Москве. Что известно о смертнике и в чем заключается особенность атаки

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    Названа проблема рубля

    Назван простой способ снизить риск болезней сердца

    В России ограничат возможности для исследований рынков товаров

    Песков высказался о надеждах России по СВО

    В Кремле сделали заявление об урегулировании конфликта на Украине в годовщину СВО

    Переговорные позиции Украины в годовщину СВО оценили словами «слабее, чем когда-либо»

    Песков указал на планы Запада по сокрушению России

    Песков заявил о влиянии СВО на россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok