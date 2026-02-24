В России объяснили рост просрочек по ипотеке

Риелтор Сырцов: Просрочка по ипотеке растет из-за высоких ставок

Просроченные долги россиян по ипотеке растут высокими темпами из-за заградительных ставок, заявил «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Так он прокомментировал данные «Скоринг Бюро», согласно которым просроченная задолженность россиян по ипотеке в 2025 году достигла 265,6 миллиарда рублей (плюс 76,6 процента за год).

Специалист объяснил, что многие банки несвоевременно отреагировали на растущую ключевую ставку в 2023 году, не ожидая, что период заградительных условий по кредитам окажется столь длительным. В результате наблюдалось массовое одобрение заявок потенциально рискованным заемщикам.

При этом он добавил, что среди просрочек ипотечников по-прежнему преобладают незначительные (10-15 дней) и ситуационные (до 30 дней). Выросло и количество долгосрочных просрочек (до трех месяцев), что является «тревожным сигналом, но не критичным явлением», поскольку клиентов с просрочками свыше трех месяцев по-прежнему сравнительно немного. Среди них большинство не относятся к категории злостных неплательщиков и пытаются совместно с банками найти компромиссные выходы из сложных ситуаций, выплачивают долг хотя бы частично.

Соответственно, ситуация непростая, но вполне контролируемая, подытожил Сырцов. По его словам, это очевидно в том числе на основе статистики закрытия банков: в 2015 году ЦБ отозвал или аннулировал лицензии у 109 кредитных организаций, а в 2025 году — всего у 4. Несмотря на текущие трудности, ситуация в финансовой отрасли гораздо стабильнее, чем еще 10 лет назад, констатировал риелтор.

Банки начали сокращать количество одобренных заявок. За прошедший год менее половины потенциальных клиентов получили возможность взять жилищный кредит. Более строгими стали и требования банков.

Ранее россиянам посоветовали выяснять точные сроки передачи ключей при покупке жилья на первичном рынке.