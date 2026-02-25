Россияне стали зависимы от ипотеки

Финансист Трепольский: В России сформировалась ипотекозависимость

В России развилась настоящая аддикция в отношении ипотечных кредитов. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» высказался эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

По словам финансиста, на рынке жилищного кредитования в России сформировалась ипотекозависимость. Так, согласно статистике, которую привел Трепольский, число заемщиков в стране достигло 11 миллионов, а объем ипотечного портфеля — 23,15 триллиона рублей. Такие цифры, как считает эксперт, демонстрируют, что ипотека для большей части граждан перестала быть просто способом купить жилье, а стала долгосрочным финансовым обязательством, уязвимым перед ставками, ценами на новостройки и условиями господдержки.

За последний год квартиры в новостройках прибавили в цене 10 процентов, а ипотечный долг увеличился на 9 процентов. На фоне подорожания жилья растет размер кредита и срок выплат. Средняя длительность ипотечного договора сегодня приближается к 25-30 годам, по своей сути, растягивая выплаты до самого выхода на пенсию. Вместе с тем увеличивается и объем просрочек: за 2025 год этот показатель вырос вдвое, превысив 200 миллиардов рублей, а доля проблемных ипотечных кредитов составила 1 процент.

Главной уязвимостью сектора Трепольский называет зависимость от льготных программ. На госипотеку, прежде всего семейную программу, сейчас приходится больше 80 процентов выдач. Соответственно, любое ужесточение условий господдержки или сокращение лимитов быстро приводит к снижению спроса. В 2026 году наиболее чувствительным, по мнению собеседника издания, может стать сегмент региональных новостроек, где спрос не поспевает за предложением. Такая ситуация фиксируется в трети российских регионов. Также в зоне риска находятся заемщики с высокой долговой нагрузкой, которые оформили ипотеку на пике спроса в конце прошлого года, и ипотечники, купившие жилье под инвестиции, поскольку при нынешнем ценовом разрыве между первичным и вторичным жильем быстрая перепродажа может привести к убыткам.

По прогнозам финансиста, в 2026 году темпы выдачи ипотеки замедлятся. Снизятся и объемы — показатель сократится с 4,9 триллиона рублей до 4 триллионов. При ключевой ставке в пределах 13-15 процентов рыночная ипотека на уровне 16-18 процентов годовых останется заградительной для населения, из-за чего спрос перекочует на рынок аренды, уверен Трепольский. Однако резкого спада цен на жилье он не предвидит — квартиры, наоборот, могут вновь подорожать при первых признаках оживления спроса.

