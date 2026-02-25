Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:52, 25 февраля 2026Забота о себе

Названы действия при симптомах инфаркта

Кардиолог Ларина: При симптомах инфаркта надо сразу вызывать скорую помощь
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Zinkevych / Freepik

Врач-кардиолог, заведующая кафедрой поликлинической терапии РНИМУ имени Пирогова Вера Ларина назвала признаки инфаркта, и что делать при его начале. Ее слова приводит aif.ru.

Главным признаком она назвала боль в области грудины, которая длится свыше 20 минут и не купируется приемом нитроглицерина. Часто боль сопровождается потливостью, учащенным сердцебиением, потерей сознания и, как правило, развивается внезапно, в покое. Она может отдавать в руку, левое плечо, спину, нижнюю челюсть. Есть и безболевая форма, но и при них будут определенные проявления — перебои в работе сердца, головокружение.

При симптомах инфаркта Ларина призвала сразу вызывать скорую помощь, предупредив оператора об интенсивной боли в груди. Ждать врачей следует в комфортном положении (при этом, по ее словам, лечь из-за боли будет тяжело), максимально ограничить двигательную активность.

При этом доктор медицинских наук назвала фантазией мнение, что нужно кашлять, потому что это якобы помогает сердцу насытиться кислородом, а также предостерегла от приема нитроглицерина, так как в случае низкого давления он чреват серьезными последствиями.

Ранее кардиолог Джереми Лондон призвал пройти обследование при появлении боли или давления в груди. Другими опасными признаками приближающегося инфаркта кардиолог назвал нарастающую одышку при нагрузке и необъяснимую сильную усталость, когда привычные действия, такие как прогулка или бытовые дела, становятся непосильными. По его словам, игнорирование этих симптомов может привести к серьезным осложнениям, а своевременное обращение к врачу может спасти жизнь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил, что ремонт «Дружбы» не будет быстрым. Из-за нефтепровода Венгрия блокирует кредит ЕС для Украины

    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

    В России наметилась крупная финансовая проблема

    На Украине призвали готовиться к «войне вдолгую»

    Европу призвали «говорить на языке силы»

    Раскрыта судьба идеи использования активов России для Украины

    Власти России начали реагировать на падение нефтегазовых доходов

    В российском городе под весом снега рухнули сразу две крыши

    Влюбленная пара занялась сексом на глазах у детей в туристическом месте

    В России ответили на призыв Буданова не наносить удары по центрам принятия решений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok