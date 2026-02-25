Названы действия при симптомах инфаркта

Кардиолог Ларина: При симптомах инфаркта надо сразу вызывать скорую помощь

Врач-кардиолог, заведующая кафедрой поликлинической терапии РНИМУ имени Пирогова Вера Ларина назвала признаки инфаркта, и что делать при его начале. Ее слова приводит aif.ru.

Главным признаком она назвала боль в области грудины, которая длится свыше 20 минут и не купируется приемом нитроглицерина. Часто боль сопровождается потливостью, учащенным сердцебиением, потерей сознания и, как правило, развивается внезапно, в покое. Она может отдавать в руку, левое плечо, спину, нижнюю челюсть. Есть и безболевая форма, но и при них будут определенные проявления — перебои в работе сердца, головокружение.

При симптомах инфаркта Ларина призвала сразу вызывать скорую помощь, предупредив оператора об интенсивной боли в груди. Ждать врачей следует в комфортном положении (при этом, по ее словам, лечь из-за боли будет тяжело), максимально ограничить двигательную активность.

При этом доктор медицинских наук назвала фантазией мнение, что нужно кашлять, потому что это якобы помогает сердцу насытиться кислородом, а также предостерегла от приема нитроглицерина, так как в случае низкого давления он чреват серьезными последствиями.

Ранее кардиолог Джереми Лондон призвал пройти обследование при появлении боли или давления в груди. Другими опасными признаками приближающегося инфаркта кардиолог назвал нарастающую одышку при нагрузке и необъяснимую сильную усталость, когда привычные действия, такие как прогулка или бытовые дела, становятся непосильными. По его словам, игнорирование этих симптомов может привести к серьезным осложнениям, а своевременное обращение к врачу может спасти жизнь.