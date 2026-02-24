Кардиолог рассказал о самом тревожном симптоме перед инфарктом

Кардиолог Лондон назвал давление в груди симптомом приближающегося инфаркта

Кардиолог Джереми Лондон призвал пройти обследование при появлении боли или давления в груди. Самый тревожный симптом, нередко возникающий перед инфарктом, он назвал в опубликованном в TikTok видеоролике, пишет Daily Mirror.

Врач рассказал, что дискомфорт в груди не всегда бывает сильным, часто он возникает при физической нагрузке и проходит в состоянии покоя. Это может указывать на то, что сердечная мышца недополучает кислород, что нередко связано с ишемической болезнью сердца, которая в острой форме приводит к инфаркту.

Другими опасными признаками приближающегося инфаркта кардиолог назвал нарастающую одышку при нагрузке и необъяснимую сильную усталость, когда привычные действия, такие как прогулка или бытовые дела, становятся непосильными. По его словам, игнорирование этих симптомов может привести к серьезным осложнениям, а своевременное обращение к врачу может спасти жизнь.

