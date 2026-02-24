Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:36, 24 февраля 2026Забота о себе

Кардиолог рассказал о самом тревожном симптоме перед инфарктом

Кардиолог Лондон назвал давление в груди симптомом приближающегося инфаркта
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PerfectWave / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог Джереми Лондон призвал пройти обследование при появлении боли или давления в груди. Самый тревожный симптом, нередко возникающий перед инфарктом, он назвал в опубликованном в TikTok видеоролике, пишет Daily Mirror.

Врач рассказал, что дискомфорт в груди не всегда бывает сильным, часто он возникает при физической нагрузке и проходит в состоянии покоя. Это может указывать на то, что сердечная мышца недополучает кислород, что нередко связано с ишемической болезнью сердца, которая в острой форме приводит к инфаркту.

Материалы по теме:
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови. На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови.На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
28 декабря 2022
«Они наши главные друзья и враги» Как россияне подсели на поедание ядовитых грибов — микродозинг мухоморов
«Они наши главные друзья и враги»Как россияне подсели на поедание ядовитых грибов — микродозинг мухоморов
11 мая 2022

Другими опасными признаками приближающегося инфаркта кардиолог назвал нарастающую одышку при нагрузке и необъяснимую сильную усталость, когда привычные действия, такие как прогулка или бытовые дела, становятся непосильными. По его словам, игнорирование этих симптомов может привести к серьезным осложнениям, а своевременное обращение к врачу может спасти жизнь.

Ранее доцент кафедры пищевой химии Университета Лимерика Иоаннис заявил, что небольшое количество красного вина, в том числе безалкогольного, помогает снижать уровень «плохого» холестерина. По его словам, такой же эффект имеют фрукты, жирная рыба и оливковое масло.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    СК назвал причину взрыва около машины ГАИ в Москве

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    Названа проблема рубля

    Разведка раскрыла планы по вооружению Украины ядерной бомбой

    В России ответили анонсировавшему в годовщину СВО новые удары Зеленскому

    Раскрыты детали миллиардной аферы на поставках наборов для гигиены российским солдатам

    Гуменник высказался об отстранении российских фигуристов

    Автомобилистам назвали важные изменения с 1 марта

    В Европе пришли в уныние из-за Украины

    На Западе рассказали о новом шансе для Су-57 в Индии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok