Названы последствия потери ВСУ правого берега Днепра

Дандыкин: Потеря правого берега Днепра может стать критичной для ВСУ

Потеря позиций на правом берегу Днепра может стать критичной для Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он объяснил, что это откроет возможность российским военным захода в тыл противника.

«Информацию о том, что ВСУ якобы начали покидать свои позиции на правом берегу Днепра еще надо проверять, — заметил Дандыкин. — Потому что бои на островах все еще идут, и добровольно противник с этих позиций точно не выйдет. Потому что это откроет выход в тыл группировки ВСУ».

Он предположил, что на правом берегу Днепра может проводиться ротация военнослужащих ВСУ. Военный эксперт также подчеркнул, что обстановка в районе остается очень напряженной.

«Наши ведут контрбатарейную борьбу. У ВСУ же очень большие проблемы с людьми по всем направлениям, особенно после массовой гибели во время попыток контрнаступления. Но Днепр надо в любом случае переходить. Весна приближается, и, как я понимаю, весенняя и летняя кампании предполагают, в том числе, и это», — добавил Дандыкин.

Ранее «Херсонский вестник» сообщал, что ВСУ начали покидать свои позиции на правом берегу Днепра. «Противник потихоньку покидает Антоновку. Пустующие пункты временной дислокации за ними выжигают операторы 18 ОА ГВ "Днепр"», — указано в сообщении.