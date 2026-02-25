Херсонский вестник: Подразделения ВСУ покидают позиции на правом берегу Днепра

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали покидать свои позиции на правом берегу Днепра. Об этом пишет «Херсонский вестник».

«Противник потихоньку покидает Антоновку. Пустующие пункты временной дислокации за ними выжигают операторы 18 ОА ГВ "Днепр"», — указано в сообщении.

Отмечается, что на правом берегу Днепра не остается ни одного места, которое могло бы служить укрытием для украинских войск.

Ранее заместитель командира 810-й бригады морской пехоты, подполковник Иван Комаров, кавалер четырех орденов Мужества рассказал, что одни из самых тяжелых боев в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине проходили за острова на Днепре.