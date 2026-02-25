Реклама

Отдохнувшая на Бали россиянка описала поведение мужчин из России фразой «стыдно смотреть»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Svetlanasokolova / Freepik

Российская путешественница, отдохнувшая на Бали зимой 2026 года, описала поведение мужчин-соотечественников фразой «стыдно смотреть». Своими наблюдениями она поделилась с изданием «Лента.ру».

Так, по словам 28-летней жительницы Санкт-Петербурга Елены, она приехала на остров с женихом и рада, что ей не пришлось ходить на свидания в отпуске.

«Я наслушалась рассказов подруг и мне стало не по себе. Большинству мужчин нужен только секс и в лучшем случае они говорят об этом на первом свидании, но часто бывает так, что они обманывают, скрывают, что женаты и даже создают фейковые аккаунты в соцсетях ради знакомств», — удивилась туристка.

Девушка рассказала, что одна из ее подруг познакомилась с парнем в дейтинговом приложении и он постоянно менял имя и фамилию в мессенджере Telegram. «Фотографии у него там вообще не стояло и он сказал, что в других соцсетях его нет. Подруга сходила с ним на пару свиданий, он постоянно намекал на продолжение, а потом выяснилось, что он известный блогер, который давно в отношениях. Стало сразу понятно, к чему такая скрытность», — поделилась путешественница.

Другая подруга россиянки встретила мужчину на пляже. Он подошел познакомиться с ней, а затем пригласил на свидание. В итоге оказалось, что он состоит в каком-то чате для парней-пикаперов и каждый день выполняет разные задания от наставника, чтобы переспать с девушкой.

«Таких историй мои подруги и их подруги понарассказывали мне очень много. От некоторых мне становилось физически плохо. Наверняка такое происходит не только на Бали, но есть ощущение, что этот курортный остров стал местом притяжения сомнительных парней, особенно из России», — заключила туристка.

Ранее в феврале российский трэвел-эксперт, посетивший 60 стран, назвал Бали одним из мест с худшим пляжным отдыхом в мире. В его антирейтинг также попали Шри-Ланка, Иордания и Марокко.

