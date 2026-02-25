Реклама

13:34, 25 февраля 2026Из жизни

Отец троих детей изменил жене 24 раза за четыре месяца после 23 лет брака

В Тайване любовницу отца троих детей заставили заплатить 200 тысяч долларов
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

В Тайване любовницу отца троих детей заставили выплатить его жене 200 тысяч тайваньских долларов (490 тысяч рублей) за роман с ним. Об этом сообщает Mothership.

Мужчина изменил жене после 23 лет брака. В 2024-м он сошелся с женщиной, дал ей ключи от своей квартиры и 24 раза за четыре месяца занимался с ней сексом. Это стало известно благодаря календарю, в котором тайванец отмечал каждую встречу с любовницей и давал им оценку.

Когда жена изменника узнала о его похождениях, она попыталась получить выплаты от любовницы в частном порядке. Однако та оказалась платить и потребовала, чтобы женщина подавала на нее в суд. Так и случилось. Суд встал на сторону обманутой женщины. В качестве доказательств использовался календарь ее мужа, сделанную тайно запись беседы с любовницей, а также запись разговора ее мужа и его любовницы во время секса.

При этом ответчица утверждала, что просто дружила с мужчиной. Но под давлением улик он все же признался, что как минимум 10 раз занимался сексом с любовницей. В результате ее признали виновной, так как она знала, что мужчина был женат, на тем не менее вступила с ним в связь.

Ранее священник из Ганы предсказал судьбу всех женатых мужчин и женщин, которые изменяют супругам. По словам пастора, всех их ждет смерть в 2026 году.

