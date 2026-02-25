Появились подробности крушения истребителя в Казахстане

Истребитель Су-30СМ потерпел крушение в двух километрах от аэропорта Караганды

Истребитель Су-30СМ Вооруженных сил Казахстана потерпел крушение в двух километрах от международного аэропорта Сары-Арка возле Караганды. Об этом сообщает издание Tengrinews.

«К месту происшествия никого не допускают, официальные комментарии на месте никто не дает», — передает корреспондент издания.

Как сообщается, самолет упал на открытой территории, а в непосредственной близости к месту происшествия нет жилых домов или иных объектов. В настоящий момент район крушения оцеплен, на месте присутствуют полиция, военные и спасательные службы.

Истребитель Су-30СМ потерпел крушение днем 25 февраля при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов. По данным министерства обороны Казахстана, экипаж смог своевременно катапультироваться, никто из пилотов не пострадал.