Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:15, 25 февраля 2026Бывший СССР

Появились подробности крушения истребителя в Казахстане

Истребитель Су-30СМ потерпел крушение в двух километрах от аэропорта Караганды
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Alexey Korshunov

Истребитель Су-30СМ Вооруженных сил Казахстана потерпел крушение в двух километрах от международного аэропорта Сары-Арка возле Караганды. Об этом сообщает издание Tengrinews.

«К месту происшествия никого не допускают, официальные комментарии на месте никто не дает», — передает корреспондент издания.

Как сообщается, самолет упал на открытой территории, а в непосредственной близости к месту происшествия нет жилых домов или иных объектов. В настоящий момент район крушения оцеплен, на месте присутствуют полиция, военные и спасательные службы.

Истребитель Су-30СМ потерпел крушение днем 25 февраля при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов. По данным министерства обороны Казахстана, экипаж смог своевременно катапультироваться, никто из пилотов не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности крушения истребителя в Казахстане

    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

    В России наметилась крупная финансовая проблема

    В России представили новую шипованную шину для кроссоверов и легковых машин

    В России вспомнили о намерении ВСУ молниеносно захватить Донбасс

    Гондурас отказался играть с Россией

    Археологи нашли средневековое кольцо с необычным голубым камнем

    В сети обсудили внешний вид Мелании Трамп во время выступления в Конгрессе

    Принцип работы нового ударного «КУБа» объяснили

    Приехавших на место преступления полицейских расстреляли в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok