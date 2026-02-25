В Казахстане потерпел крушение истребитель Су-30СМ

РИА: Истребитель Су-30 потерпел крушение в Казахстане

Самолет-истребитель Су-30 потерпел крушение в Карагандинской области Казахстана. Об этом, ссылаясь на пресс-службу министерства обороны республики, сообщает РИА Новости.

«Двадцать пятого февраля текущего года в Карагандинской области при выполнении плановых учебно-тренировочных полётов истребитель Су-30СМ потерпел крушение», — указано в сообщении.

Отмечается, что экипаж смог своевременно катапультироваться, летчики находятся под наблюдением медицинских специалистов.

В ноябре прошлого года стало известно о падении истребителя Су-30 Минобороны в Карелии. Уточнялось, что истребитель потерпел катастрофу при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Самолет упал в безлюдном районе.