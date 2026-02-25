Появились подробности о пострадавших при ударе ВСУ по химзаводу в российском городе

Анохин: Пострадавших при атаке ВСУ на химзавод в Дорогобуже госпитализировали

Всех пострадавших при ударе беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по химическому предприятию ПАО «Дорогобуж» в городе Дорогобуже госпитализировали. Подробности об этом появились у губернатора Смоленской области Василия Анохина в Telegram.

По его словам, семь человек доставили в Сафоновскую и Дорогобужскую центральные районные больницы. Еще три человека с тяжелыми травмами госпитализированы в Смоленскую областную клиническую больницу. «Из Смоленска в Дорогобуж выехала бригада клинических психологов, специализирующихся на кризисных ситуациях, для работы с родственниками», — написал глава региона.

Ранее Следственный комитет сообщил, что число жертв удара по химзаводу выросло до семи. В свою очередь, губернатор подчеркнул, что все они были мирными жителями.