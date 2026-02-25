Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:50, 25 февраля 2026Россия

Появились подробности о пострадавших при ударе ВСУ по химзаводу в российском городе

Анохин: Пострадавших при атаке ВСУ на химзавод в Дорогобуже госпитализировали
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Всех пострадавших при ударе беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по химическому предприятию ПАО «Дорогобуж» в городе Дорогобуже госпитализировали. Подробности об этом появились у губернатора Смоленской области Василия Анохина в Telegram.

По его словам, семь человек доставили в Сафоновскую и Дорогобужскую центральные районные больницы. Еще три человека с тяжелыми травмами госпитализированы в Смоленскую областную клиническую больницу. «Из Смоленска в Дорогобуж выехала бригада клинических психологов, специализирующихся на кризисных ситуациях, для работы с родственниками», — написал глава региона.

Ранее Следственный комитет сообщил, что число жертв удара по химзаводу выросло до семи. В свою очередь, губернатор подчеркнул, что все они были мирными жителями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отреагировал на вскрывшиеся планы Запада вооружить Киев ядерной бомбой

    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

    В России наметилась крупная финансовая проблема

    Активы экс-депутата Госдумы оценили в 11 миллиардов рублей

    Российские школьники отравились шаурмой

    Мужчина бросил маленького сына в реку с моста во время семейного скандала

    Появились подробности о пострадавших при ударе ВСУ по химзаводу в российском городе

    В МИД России высказались о сотрудничестве с США в одном регионе

    Соратник Ельцина назвал главное событие 1990-х

    Гоблин счел омерзительными статьи про Галкина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok