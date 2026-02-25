Число жертв удара ВСУ по химзаводу в российском городе выросло

СК: Семь человек стали жертвами атаки ВСУ на химзавод в Дорогобуже

Число жертв удара беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по химическому предприятию ПАО «Дорогобуж» в городе Дорогобуже выросло до семи. Новые данные сообщил региональный Следственный комитет России, пишет РИА Новости.

Количество пострадавших осталось прежним и составило 10 человек.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщал о четырех жертвах. Все они являются сотрудниками химзавода.

ВСУ атаковали «Дорогобуж» в ночь на 25 февраля. Как выяснила «Лента.ру», прилеты пришлись на цеха аммиака и селитры, в результате чего на заводе начался пожар. Одна из местных жительниц сравнила взрывную волну во время налета с землетрясением. По ее словам, взрывы были слышны всю ночь.

По данным Минобороны России, в ночь на 25 февраля средства противовоздушной обороны сбили над регионами 69 беспилотников ВСУ. 14 из них уничтожены над территорией Смоленской области.