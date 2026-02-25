Путин поручил ускорить формирование одного из важных направлений

Путин поручил ускорить формирование Стратегии развития биоэкономики в РФ

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству быстрее сформировать стратегию развития биоэкономики до середины XXI века. Об этом он сказал на пленарном заседании Форума будущих технологий, пишет ТАСС.

Глава страны попросил правительство быстрее построить долгосрочное видение, национальную стратегию формирования биоэкономики. Также он обозначил, что нужно учесть ее положения в программных документах, определяющих решение задач продовольственной и биобезопасности России, системное развитие здравоохранения, энергетики, сельского хозяйства и не только.

Путин рассказал о намерении использовать колоссальный потенциал биоэкономики для укрепления здоровья нации, для решения других приоритетных задач.

