Экономика
20:14, 25 февраля 2026Экономика

Путин поручил ускорить формирование одного из важных направлений

Путин поручил ускорить формирование Стратегии развития биоэкономики в РФ
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству быстрее сформировать стратегию развития биоэкономики до середины XXI века. Об этом он сказал на пленарном заседании Форума будущих технологий, пишет ТАСС.

Глава страны попросил правительство быстрее построить долгосрочное видение, национальную стратегию формирования биоэкономики. Также он обозначил, что нужно учесть ее положения в программных документах, определяющих решение задач продовольственной и биобезопасности России, системное развитие здравоохранения, энергетики, сельского хозяйства и не только.

Путин рассказал о намерении использовать колоссальный потенциал биоэкономики для укрепления здоровья нации, для решения других приоритетных задач.

Ранее Путин поручил ФСБ активизировать оперативную работу в связи с увеличением числа терактов, совершенных с участием украинских спецслужб.

