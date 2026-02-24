Реклама

16:55, 24 февраля 2026

Путин дал поручение ФСБ из-за участившихся в России терактов

Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил ФСБ активизировать оперативную работу в связи с увеличением числа терактов, совершенных с участием украинских спецслужб. Об этом глава государства заявил, выступая на коллегии ФСБ России, передает РИА Новости.

По его словам, противник делает ставку на индивидуальный и массовый террор, так как у него не получается нанести России стратегическое поражение.

В 2025 году в стране выросло число терактов — «это дело рук украинских спецслужб». Путин поручил ФСБ жестко реагировать на попытки подорвать основы конституционного строя России. Он указал на необходимость более активно выявлять кадровых сотрудников зарубежных спецслужб и завербованных ими агентов.

Президент обратил особое внимание на защиту конфиденциальной, закрытой, секретной информации, «прежде всего военного и стратегического характера», которая касается перспективных отечественных оборонных и гражданских разработок.

Есть данные о вражеском плане подорвать газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток», заявил российский президент Владимир Путин.

