Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:55, 25 февраля 2026Мир

Раскрыта дата переговоров США и Ирана в Женеве

ISNA: Переговоры Ирана и США по ядерному досье пройдут в Женеве утром 26 февраля
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дэниел Дрисколл, Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф (слева направо) во время встречи России, США и Украины в Женеве

Дэниел Дрисколл, Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф (слева направо) во время встречи России, США и Украины в Женеве. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Переговоры Ирана и США по ядерному досье пройдут в диппредставительстве Омана в Женеве утром в четверг, 26 февраля. Об этом сообщает ISNA.

Как отмечает агентство, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отправится в Женеву в среду днем ​​во главе политической делегации для участия в третьем раунде переговоров с Соединенными Штатами.

После второго раунда переговоров Арагчи объявил, что стороны достигли взаимопонимания относительно общих руководящих принципов для продолжения переговоров и будут работать над различными аспектами потенциального соглашения и его проекта в преддверии третьего раунда.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока не получил от Ирана обещания не разрабатывать ядерное вооружение. Глава Белого дома уточнил, что Иран уже создал ракеты, которые могут достичь Европы, и якобы работает над такими, которые долетят до США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о разработке «неудержимой» ракеты мощнее «Орешника»

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    В России установлен тревожный рекорд

    Умер один из руководителей легендарного ВИА «Ариэль»

    18-летняя дочь Миллы Йовович снялась в рекламе Dior

    Раскрыт неочевидный фактор риска рака простаты

    В ВСУ признались в расчленении украинских военных

    Альпинисты из российского села решили развлечься с водонапорной башней

    Квартиры для богатых в Москве резко изменились в цене

    В районе загадочного исчезновения девятилетней девочки в Смоленске нашли детские следы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok