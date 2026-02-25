Раскрыта дата переговоров США и Ирана в Женеве

ISNA: Переговоры Ирана и США по ядерному досье пройдут в Женеве утром 26 февраля

Переговоры Ирана и США по ядерному досье пройдут в диппредставительстве Омана в Женеве утром в четверг, 26 февраля. Об этом сообщает ISNA.

Как отмечает агентство, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отправится в Женеву в среду днем ​​во главе политической делегации для участия в третьем раунде переговоров с Соединенными Штатами.

После второго раунда переговоров Арагчи объявил, что стороны достигли взаимопонимания относительно общих руководящих принципов для продолжения переговоров и будут работать над различными аспектами потенциального соглашения и его проекта в преддверии третьего раунда.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока не получил от Ирана обещания не разрабатывать ядерное вооружение. Глава Белого дома уточнил, что Иран уже создал ракеты, которые могут достичь Европы, и якобы работает над такими, которые долетят до США.