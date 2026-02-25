Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:11, 25 февраля 2026РоссияЭксклюзив

Раскрыта цель возможного переноса переговоров по Украине во Флориду

Депутат Чепа: Трехсторонние переговоры во Флориде усилят влияние Трампа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Новый раунд трехсторонних переговоров с участием представителей России, Украины и США может пройти во Флориде из-за желания американского лидера Дональда Трампа, допустил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Так он отреагировал на слова спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о возможном месте новой встречи.

«Предложение Флориды в качестве нового места переговоров я слышу впервые. Наверное, это может быть связано с желанием Трампа как-то повлиять на ход встречи. Думаю, прямого его участия в ней не будет, но само нахождение рядом — уже влияние», — заметил депутат.

Он также заметил, что из последних заявлений Трампа и Уиткоффа следует, что Вашингтон нацелен на решение украинского конфликта уже в ближайшие недели и ждет достижения некоего соглашения. Это, по словам Чепы, уже отражается на динамике урегулирования.

«Мы видим это даже со стороны Киева — там уже перестали говорить о границах 1991-го года, начали обсуждать вопрос территорий. Так что это определенный шаг в нужном направлении», — считает Чепа.

Ранее Уиткофф заявил, что в следующие десять дней может состояться новый раунд трехсторонних переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта при участии представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Он добавил, что встреча может пройти во Флориде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти сообщили о жертвах и раненых при атаке ВСУ на химзавод в российском городе

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    В России установлен тревожный рекорд

    Жителям Подмосковья пришлось надеть противогазы из-за едких выбросов

    Россиянам объяснили пользу содержания собак дома

    Раскрыт эффективный способ облегчить симптомы псориаза

    Игра в снежки привела к госпитализации двух полицейских в Нью-Йорке

    Звезда «Ералаша» раскрыла секреты красоты на фото без макияжа

    Российские войска ударили по энергообъектам на Украине

    Раскрыто состояние Федосеевой-Шукшиной на фоне сообщений об экстренной госпитализации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok