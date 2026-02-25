Раскрыта цель возможного переноса переговоров по Украине во Флориду

Депутат Чепа: Трехсторонние переговоры во Флориде усилят влияние Трампа

Новый раунд трехсторонних переговоров с участием представителей России, Украины и США может пройти во Флориде из-за желания американского лидера Дональда Трампа, допустил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Так он отреагировал на слова спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о возможном месте новой встречи.

«Предложение Флориды в качестве нового места переговоров я слышу впервые. Наверное, это может быть связано с желанием Трампа как-то повлиять на ход встречи. Думаю, прямого его участия в ней не будет, но само нахождение рядом — уже влияние», — заметил депутат.

Он также заметил, что из последних заявлений Трампа и Уиткоффа следует, что Вашингтон нацелен на решение украинского конфликта уже в ближайшие недели и ждет достижения некоего соглашения. Это, по словам Чепы, уже отражается на динамике урегулирования.

«Мы видим это даже со стороны Киева — там уже перестали говорить о границах 1991-го года, начали обсуждать вопрос территорий. Так что это определенный шаг в нужном направлении», — считает Чепа.

Ранее Уиткофф заявил, что в следующие десять дней может состояться новый раунд трехсторонних переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта при участии представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Он добавил, что встреча может пройти во Флориде.