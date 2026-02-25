Район российского города-миллионника погрузился во тьму

Ni Mash: В Нижнем Новгороде свет пропал на улицах Родионова, Фруктовой и Усилова

В Нижнем Новгороде вечером 24 февраля без света остался целый район. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash и публикует кадры полного блэкаута.

Как сообщается в публикации, во тьму погрузились дома на улицах Родионова, Фруктовой и Усилова. Обесточены и фонари во дворах и вдоль дорог.

Что стало причиной отключения электроэнергии в городском районе не сообщается.

Ранее жители нескольких районов Белгорода остались без электричества из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами HIMARS.

А в Хабаровске жители почти 200 домов вторые сутки сидят без тепла и горячей воды. Ситуацией уже заинтересовались в Следственном комитете