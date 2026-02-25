Разведка НАТО в одной стране стала реже следить за Россией

Bloomberg: Разведка НАТО в Турции стала реже следить за РФ и чаще — за Ираном

Разведка НАТО в Турции стала реже следить за Россией и сосредоточилась на Иране. Такие данные приводит Bloomberg со ссылкой на источники.

Такой вывод сделан на основе наблюдений, что альянс начал чаще использовать самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), которые взлетают с авиабазы в Конье в центральной части Турции, для слежки за Ираном.

Уточняется, что Анкара ведет подготовку к возможной атаке на Иран под руководством американской стороны. Вашингтон может решиться на ограниченные удары, чтобы добиться от Тегерана уступок, в частности, по ядерной программе. Если Иран пойдет в отказ, Соединенные Штаты могут расширить военную операцию.

Сама Турция призывает оба государства избегать эскалации, так как боится, что это приведет к новому потоку беженцев из Афганистана и Пакистана, которые живут в Иране. Страна уже приняла порядка трех миллионов сирийцев и новая миграция усилит давление на ее экономические проблемы.

Поэтому Анкара обновила планы на случай чрезвычайной ситуации. Среди новых мер, о которых задумались власти — создание лагерей у границы, а в крайнем сценарии, при возникновении вакуума власти в Иране, — ограниченные действия на сопредельной территории для сдерживания беспорядков.

Ранее стало известно, что США опасаются ответных ударов по своим объектам со стороны союзников Ирана в случае проведения операции против Тегерана.