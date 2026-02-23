Назван главный страх США из-за Ирана

NYT: США опасаются ответных ударов со стороны союзников Ирана

США опасаются ответных ударов по своим объектам со стороны союзников Ирана в случае проведения операции против Тегерана. Об этом пишет американское издание The New York Times (NYT).

«Иран может направить своих прокси для проведения ответных террористических атак против американских объектов в Европе и на Ближнем Востоке, если президент Трамп отдаст приказ о нанесении крупномасштабных ударов по Ирану», — отмечено в публикации.

К подобным операциям могут быть привлечены йеменские хуситы, ливанская группировка «Хезболла» и даже «Аль-Каиду» (запрещенная в России террористическая организация), отмечено в материале.

Вместе с тем о точных планах таких ударов американской разведке неизвестно. Но США, по данным издания, перехватывали все большее число сообщений между Ираном и их союзниками, что может говорить о планировании и координации атак.

Ранее полковник Военно-воздушных сил Турции Ихсан Сефа сравнил возможную операцию США против Ирана с конфликтом в Ираке. По его мнению, администрация президента Дональда Трампа хочет ограничиться лишь ударами по иранской территории.