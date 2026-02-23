Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:13, 23 февраля 2026Мир

Назван главный страх США из-за Ирана

NYT: США опасаются ответных ударов со стороны союзников Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

США опасаются ответных ударов по своим объектам со стороны союзников Ирана в случае проведения операции против Тегерана. Об этом пишет американское издание The New York Times (NYT).

«Иран может направить своих прокси для проведения ответных террористических атак против американских объектов в Европе и на Ближнем Востоке, если президент Трамп отдаст приказ о нанесении крупномасштабных ударов по Ирану», — отмечено в публикации.

К подобным операциям могут быть привлечены йеменские хуситы, ливанская группировка «Хезболла» и даже «Аль-Каиду» (запрещенная в России террористическая организация), отмечено в материале.

Вместе с тем о точных планах таких ударов американской разведке неизвестно. Но США, по данным издания, перехватывали все большее число сообщений между Ираном и их союзниками, что может говорить о планировании и координации атак.

Ранее полковник Военно-воздушных сил Турции Ихсан Сефа сравнил возможную операцию США против Ирана с конфликтом в Ираке. По его мнению, администрация президента Дональда Трампа хочет ограничиться лишь ударами по иранской территории.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин встретился с вдовами героически погибших спецназовцев

    Россияне накопили чудовищно много денег. Это может сломать экономику

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Тарасова заявила об украденной у россиян медали на Олимпиаде

    Бывшего премьера Польши обвинили в махинации

    Женщина чудом спаслась от смертельно опасной змеи

    Медведев предсказал властям Украины судьбу двух известных исторических личностей

    Назван главный страх США из-за Ирана

    На Украине проведут комплексную реформу мобилизации

    ВСУ нанесли удар по школе дронами-камикадзе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok