В Брянской области ребенок попал под удар украинского дрона-камикадзе

В Брянской области ребенок попал под удар дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«ВСУ атаковали дронами-камикадзе поселок Витемля Погарского района. В результате намеренного террористического удара ранен 14-летний ребенок», — написал он.

По его словам, глава Витемлянского сельского поселения Евгений Веремьев оказался около места атаки. Ему удалось вывезти ребенка и передать бригаде скорой помощи. На данный момент мальчика доставили в больницу.

В этот же день стало известно, что Крым подвергся массированной атаке Вооруженных сил Украины. В российском оборонном ведомстве сообщили, что над регионом было уничтожено 18 украинских БПЛА.