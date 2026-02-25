Реклама

19:19, 25 февраля 2026Россия

Ребенок попал под удар ВСУ в российском регионе

В Брянской области ребенок попал под удар украинского дрона-камикадзе
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Брянской области ребенок попал под удар дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«ВСУ атаковали дронами-камикадзе поселок Витемля Погарского района. В результате намеренного террористического удара ранен 14-летний ребенок», — написал он.

По его словам, глава Витемлянского сельского поселения Евгений Веремьев оказался около места атаки. Ему удалось вывезти ребенка и передать бригаде скорой помощи. На данный момент мальчика доставили в больницу.

В этот же день стало известно, что Крым подвергся массированной атаке Вооруженных сил Украины. В российском оборонном ведомстве сообщили, что над регионом было уничтожено 18 украинских БПЛА.

