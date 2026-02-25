Россиянам назвали главную опасность менингита

Врач Чахнашвили: Главная опасность менингита заключается в его быстром развитии

Педиатр, главный врач клиники «Семейная» на Новой Риге Мария Чахнашвили рассказала, в чем заключается главная опасность менингита. В разговоре с «Лентой.ру» она также назвала россиянам основные симптомы этого заболевания.

«Главная опасность менингита заключается в его быстром развитии, тяжелом течении, возможных осложнениях вплоть до летального исхода, особенно у детей и пожилых людей. Даже при своевременном лечении менингит может оставить после себя серьезные последствия, такие как нарушения слуха, зрения, координации движений и другие неврологические проблемы», — предупредила Чахнашвили.

По ее словам, симптомами заболевания могут быть высокая температура, головная боль, трудности при попытке наклонить голову вперед, светобоязнь, тошнота и рвота, сонливость или, наоборот, возбуждение, а также спутанность сознания.

Врач добавила, что существует и несколько специфических симптомов менингита. Первый из них — так называемый симптом Кернига. При нем человек не может выпрямить колено после того, как врач согнет ему ноги в тазобедренных и коленных суставах. Второй — симптом Брудзинского. В этом случае у человека, когда он лежит на спине, колени непроизвольно подтягиваются к животу. По словам специалистки, в некоторых случаях при менингите также может появиться сыпь в виде «звездочек», не исчезающих при надавливании.

Ранее Роспотребнадзор оценил ситуацию с менингококковой инфекцией в России. По данным ведомства, заболеваемость менингитом сосредоточена в нескольких регионах страны. Там принимаются профилактические меры.