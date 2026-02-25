Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:25, 25 февраля 2026Экономика

Россиянам назвали ведущие к отключению света ситуации

Финансист Трепольский: Услуги ЖКХ отключат при долге более чем за два месяца
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Управляющая компания (УК) не может без предупреждения отключить россиянам доступ к коммунальным услугам. Об этом «Газете.Ru» сообщил эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

Он напомнил, что электроэнергию отключат, только если долг превышает две месячные оплаты. Первым делом россиянину с долгом придет уведомление-предупреждение. Если через 20 дней долг не погашен, услугу могут сначала ограничить (например, подавать воду по часам), а еще через 10 дней — полностью отключить.

Специалист отметил, что по закону нельзя отключать отопление и холодную воду в многоквартирных домах, так как это делает жилье непригодным для проживания. Чаще всего отключают электричество или канализацию (устанавливают заглушки). Россиянам, попавшим в такую ситуацию, лучше всего обратится в УК с просьбой реструктуризовать долг.

Ошибки в квитанциях за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) чаще всего встречаются в трех зонах: неверные показания счетчиков (технический сбой или ошибка оператора), «лишние» жильцы при расчете по нормативам и плата за содержание общедомового имущества (ОДН). Также часто возникают путаницы при смене управляющей компании.

Россиянам, которые заметили завышенную сумму в квитанции, рекомендуется обратиться в бухгалтерию УК или в расчетный центр (ЕИРЦ) за актом сверки. Если ошибка подтвердится, перерасчет будет сделан в следующем месяце. Если УК отказывается делать перерасчет, рекомендуется написать жалобу в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) через систему «ГИС ЖКХ». Он напомнил, что за необоснованно завышенную сумму россиянин имеет право требовать от УК выплаты штрафа в вашу в размере 50 процентов от суммы превышения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти сообщили о жертвах и раненых при атаке ВСУ на химзавод в российском городе

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    В России установлен тревожный рекорд

    Жителям Подмосковья пришлось надеть противогазы из-за едких выбросов

    Россиянам объяснили пользу содержания собак дома

    Раскрыт эффективный способ облегчить симптомы псориаза

    Игра в снежки привела к госпитализации двух полицейских в Нью-Йорке

    Звезда «Ералаша» раскрыла секреты красоты на фото без макияжа

    Российские войска ударили по энергообъектам на Украине

    Раскрыто состояние Федосеевой-Шукшиной на фоне сообщений об экстренной госпитализации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok